東京の湾岸道路で、落ちていた“銀色の物体”に車が乗り上げる瞬間がカメラに捉えられた。愛知では、交差点を曲がった先で逆走車とバッタリ対面する事態も。相手の運転手は70代くらいに見えたという。なぜそこに？道路上に危険すぎる落下物東京・江東区を走る湾岸道路で撮影されたのは、道路のど真ん中に落ちていた銀色の「何か」に乗り上げる瞬間だ。映像をよく見ると、落ちていたのは脚立だった。目撃者：突然のことで驚きました