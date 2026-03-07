日米関税合意に基づく84兆円規模の対米投資をめぐり、赤沢経済産業大臣とアメリカのラトニック商務長官が会談しました。【映像】アメリカ商務省に入っていく赤沢経産大臣箕輪適リポート「赤沢大臣がアメリカ商務省に入ります。これから対米投資のプロジェクトについて協議します」赤沢経産大臣は6日、首都ワシントンでラトニック商務長官と会談しました。アメリカ商務省はSNSで「日米の経済連携の強化について協議した」と発