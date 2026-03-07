女優東ちづるが6日夜、Xを更新。「正義」について私見をつづった。東は「『正義感が強いのでしょうね』『正義って報われないですよね』と言われることがある。ちょっと困る。実は、子どもの頃から『正義』という表現が苦手だから。『正義』という言葉は美しく聞こえるけれど、とても危うい力も持つと考えている」と書き出した。そして「人は『悪』のためより、『正義』のために残酷になる。『自分は正しい』と確信した瞬間、他者へ