6日に東大阪市花園ラグビー場で行われた明治安田J2・J3百年構想リーグでは初めてとなる生駒山ダービーで、ホームのFC大阪の勝利を決定づけたのは、途中出場したベテラン、木匠（きつい）貴大の泥臭いゴールだった。試合開始前から冷たい雨が降り始めた東大阪市花園ラグビー場。55分にエースFW島田拓海のゴールで先制したFC大阪は61分、ベガルタ仙台から期限付きで加入しているMF菅原龍之助に代えて木匠をピッチに送り出した。