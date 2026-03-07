サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（52）が、2月28日にテレビ東京の番組「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」の収録で右膝外側半月板損傷のけがを負い手術を受けたと6日、同局が公式サイトで発表した。同日、手術を受け無事に終了したとし、通常歩行は約1カ月半以降の見込みだとした。前園は、所属事務所のサニーサイドアップを通じてコメントを発表し「この度はご心配をおかけして申し訳ありません。無事に手術も終え、今