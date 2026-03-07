結婚祝いは「気持ち」と分かっていても、後から結婚相手の家庭の金額を聞くと、急に不安になることがあるでしょう。しかし、金額の相場やマナーは一応あるものの、実際は家庭の考え方や地域性、タイミングで差が出やすく、正解が一つに決まりにくいのも事実です。 本記事では、金額の差を知ったときにどう考えれば気持ちが整理できるのか、また、必要があれば角を立てずにフォローする方法を紹介します。