筆者が「関節リウマチ」（以下、リウマチ）の診断を受けたのは33歳の時。以来、10年近くにわたり治療を続けています。前編では、体に違和感を覚えてから診断に至るまでの経緯をお伝えしました。一般的に、リウマチは「高齢者の病気」というイメージが根強くあります。しかし、実は30代〜50代の女性の発症が最も多いという事実はあまり知られていません。現在は適切な治療により、見た目には「普通」の生活を送れるまでになり