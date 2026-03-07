乾燥が気になる季節に、使用頻度が高くなるリップクリーム。毎日持ち歩いている人が多いと思いますが、ポーチから出すのが億劫だったり、かといってバッグの中に直入れすると見失ってしまったりも……。そういった日常の小さな不便をリーズナブルに解決してくれるのが100円ショップ。Seriaに売っている「キャップキーホルダー」なら、リップクリームをキーホルダーのように持ち歩くことができて便利なんです。◆1個あたり50円