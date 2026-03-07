災害が起こったとき、テレビから聞こえる「命を守る行動をしてください」というアナウンサーの声。災害時にまず考えるべきは「身の安全」です。でも、よかれと思って取った行動が、実は命を脅かすこともあるかも。数多くの被災地に入り医療支援を行ってきた経験から、“本当に使える”防災情報を発信する辻直美さんに、「生存率を下げるNG行動」を教えてもらいました。◆「命を守る行動」への誤解『最強版プチプラ防災』を上梓