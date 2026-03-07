2024年1〜11月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「ライフスタイル」ジャンルの人気記事です。（初公開日は3月25日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝子どもの友だちが家に遊びに来てくれるのは嬉しいことですが、頻度によっては負担に感じることも。ましてや、毎回お菓子やジュースを用意していると、金銭的な負担にもなります。今回お話を聞い