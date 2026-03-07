環境省佐渡自然保護官事務所は３日、５月下旬に石川県羽咋市で予定しているトキの本州初放鳥に向け、１８羽の候補個体を野生復帰ステーション（新潟県佐渡市）にある順化ケージに移し、野生下に近い環境で飛行能力などを高める順化訓練を始めた。１８羽の内訳は雄１２羽、雌６羽。佐渡市のトキふれあいプラザや長岡市トキ分散飼育センターなど７か所の飼育施設で生まれ育った個体で、いしかわ動物園（石川県能美市）出身の２羽