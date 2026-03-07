言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、電車の旅に欠かせないあの味や、学生時代に習った科学の用語、さらには経済に関わる言葉など、スケールの大きな言葉がそろいました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□べんしゅう□□□□たいぼう□□ヒント：水のように流れる物質の状態を思い浮かべてみてください答えを見る↓↓↓↓↓正解：えき正