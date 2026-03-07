「西武ドラ1捕手は活躍する」識者が語る伝統の系譜パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行きSupported by ファミリーマート」に里崎智也氏と五十嵐亮太氏が出演し、2026年パ・リーグ各球団の“推し選手”について語った。試合開催が少ない月曜日でもプロ野球、パ・リーグファンが楽しめる時間をつくりたいとの思いで昨年始まった同番組。今回は特別版として『俺の推しに注目！ 今シーズンのパ・リーグ