DREAMS COME TRUEの中村正人（67）が7日、X（旧ツイッター）を更新。自身の思いをつづった。中村は「今日も色々ありました」と切り出し、「頭が破裂するぐらい絶望することもあります。その苦悩は吉田さんと俺にしかわかりません。共有できるものじゃない。なぜならドリの音楽を生み出し宇宙一大切にしているのは俺たちだから。それは当然で誰を責めるわけでもない」と述べた。そして「でも、だけれど、ドリの音楽を伝えるために多