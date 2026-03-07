【一塁を守っているとき】走者三塁の一塁ゴロは打者走者にタッチする 【どうして？】→ ホームベースに背を向けると、三塁ランナーがかえってしまうから ノーアウトまたは1アウトで、走者三塁または二・三塁のとき、前進守備でファーストゴロを捕った一塁手は、打者走者にタッチしてアウトをとることを心掛けたい。 これは三塁走者から目を離さずにけん制し、も