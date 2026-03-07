背骨コンディショニングで内臓不調の予防・改善 胸椎のゆがみを正して、自律神経の伝導異常を改善する 胃のもたれやむかつき、食欲不振、便秘・下痢などの胃や腸の不調や倦怠感(けんたいかん)、息切れなど、一見背骨とは関係ないと思える不調も、背骨のゆがみが大きくかかわっています。すべての臓器をコントロールしている自律神経は、たとえば胸椎6～8番の右側は肝臓や胆のう、左側なら胃や膵臓(すいぞう)というよ