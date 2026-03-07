一度起こしてしまうとクセになるぎっくり腰 １～３日で楽になることが多い 急に起こる強い腰痛を「ぎっくり腰」と呼びますが、これはいわゆる通称で、正式な病名や診断名は「急性腰痛症」といいます。ただし、のちに画像診断などで原因を特定できれば、病名が追加されたり、変わったりするケースもあります。 痛みの生じる原因は多岐にわたりますが、腰の関節や軟骨などに許容以上の力がかかって捻挫のような状