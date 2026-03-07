アメリカのトランプ政権は中東での原油輸送の再開を目指し、最大200億ドル規模の損失を補償する保険を提供すると明らかにしました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まってから、中東を航行する船舶を対象にした保険は打ち切りや保険料の引き上げなどが相次いでいましたが、トランプ政権として「適正価格」で保険を提供するものです。世界の石油流通の要衝であるホルムズ海峡をめぐっては、イランの革命防衛隊が封鎖