【ワシントン共同】任天堂の米国子会社は6日、米連邦最高裁で違法と判断された「相互関税」などの措置に基づいて支払った関税の返還を求め、米国際貿易裁判所に提訴した。トランプ政権の高関税措置を巡っては、任天堂の米国法人が昨年4月、影響を精査するために家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ2」の米国での予約注文の受け付けを遅らせるなど、事業活動への支障も出ていた。