今回は、20年の結婚生活が終わりに近づいていたエピソードを紹介します。まさかこんなことになるなんて…「私は会社員の夫と中学生の娘と3人で暮らしています。夫とは結婚して20年経ちますが、仲もそこそこ良く、毎日穏やかに暮らしています。そんなある日、私が両親と営む花屋に、若い女性から一本の電話がかかってきました。電話に出るなり『〇〇（夫の名前）の奥さんですかぁ？』となれなれしい口調で話され、イラっとしました