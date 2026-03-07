●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】 ※3月6日終値の2月27日終値に対する下落率 （株式分割などを考慮した修正株価で算出） ―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ―― （今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く） 銘柄名市場 下落率(％)株価 個別ニュース／決算速報／テーマ １. 窪田製薬ＨＤ東証Ｇ-48.7 121 利益確定売り