◆３月放送プログラム※1月に行われた公開収録の模様からお届けします！ビゼー作曲〈アルルの女〉組曲から 第１組曲第４曲カリヨン 第２組曲第４曲ファランドールビゼー作曲（山中 惇史編曲） カルメン・ファンタジーforサクソフォンチャイコフスキー作曲バレエ組曲〈くるみ割り人形〉から 第4曲 トレパーク 第7曲 葦笛の