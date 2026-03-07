東京五輪柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩（25＝パーク24）が7日までに自身のインスタグラムを更新。元競泳五輪代表とゴルフ練習した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「素晴らしい休日だったな〜ありがとうLunaちゃん」と、幼少期から“天才少女”として注目を集め、高校1年時に15歳でリオ五輪出場した今井月さんとの2ショットを投稿した。「上手くなれるようにがんばろーっと」とゴルフ練習した様子を公開した