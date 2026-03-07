警察庁が検討しているドローンの規制強化について、日本新聞協会は7日までに、取材活動への最大限の配慮を求める意見を公表した。テロ対策のための制度改正に理解を示しつつ、「国民の知る権利および取材・報道の自由を不当に阻害することはあってはならない」とした。警察庁の有識者検討会は昨年12月、ドローンの飛行禁止エリアを首相官邸など対象施設の周辺約300メートルから約千メートルに拡大し、エリア内での飛行をすぐに