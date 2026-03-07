米テキサス州の原油関連施設＝2016年6月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しが前日比9.89ドル高の1バレル＝90.90ドルで取引を終えた。終値として約2年5カ月ぶりの高値を付けた。一時92ドル台まで高騰した。中東での軍事衝突激化に伴う供給途絶への不安から買いが膨らんだ。米イスラエルとイランの交戦開始以降に