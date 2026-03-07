フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。男子では史上初の連覇となった。キス・アンド・クライではお馴染みのアイテムを掲げ、ファンの視線を奪った。冒頭に4回転サルコーを決めるなど、華麗な演技で観客を魅了