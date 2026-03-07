A24製作の映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のジャパンプレミア登壇のため来日を果たしたティモシー・シャラメが、インスタグラムでオフショットを大量投下した。【写真】ティモシー・シャラメが来日オフショットを大量披露ティモシーは日本時間3月6日にインスタグラムを更新。卓球人気の低いアメリカで卓球世界一を目指し、世界選手権の開催される日本への渡航費用を稼ぐために手段を選ばない主人公の姿を描いた本