◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組ブラジルー米国（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）ＷＢＣ１次ラウンドＢ組も６日（日本時間７日）、テキサス州ヒューストンで開幕。第２試合は、いよいよ、王座奪回を目指す米国が登場し、２０１３年大会以来の出場となるブラジルと対戦する。両軍が先発メンバーを発表。米国は１番からウィット、ハーパー、ジャッジ、シュワバー、ブレグマン、ローリーと６番までは超強力打線