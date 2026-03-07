ジョーダン・ヘンダーソンの後継者不在…複数選手が試される中盤の現状オランダ1部アヤックスに所属するMFユーリ・レヘールが、クラブによる補強の動きについて自身の胸中を語った。現地時間3月4日にエクセルシオールと2-2で引き分けた一戦を前に、海外メディアはアヤックスがNECナイメヘンの日本代表MF佐野航大の獲得を検討していると報じている。これに対し、現在アンカーのポジションを争うレヘールがオランダメディア「Voetb