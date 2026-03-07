「カリフォルニア・ポスト紙」のジャック・ハリス記者が6日（日本時間7日）、ドジャースの佐々木朗希投手（24）がオープン戦でここまで3回1/3を投げ、5四球、7失点と制球面に課題を見せているものの、依然として開幕ローテーションの有力候補に挙がっている理由について報じた。その理由はチームが佐々木の圧倒的なポテンシャルを高く評価しているためだという。マーク・プライアー投手コーチは「まだ彼のことを学んでいる段階