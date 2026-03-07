気象台は、午前8時27分に、なだれ注意報を帯広市、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町などに発表（雪崩注意報） 7日08:27時点十勝地方では、大雪や高波、濃霧による視程障害、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■帯広市□なだれ注意報【発表】8日に