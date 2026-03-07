広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝と同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が６日、“本拠地デビュー”に向けての意気込みを語った。７、８日に行われる中日とのオープン戦がマツダスタジアムで初めての試合となる２人。平川はここまで対外試合３８打数１６安打で打率・４２１の成績を残している中、「ファンのみなさんもすごい来てくださると思うので、いい結果が出るように。全力でやるところを見せたい」