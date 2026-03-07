「検討中」ではあるものの…JAL（日本航空）が2026年3月に発表した「JALグループ経営ビジョン2035」の航空貨物事業において、「アジア=欧米間の旺盛な航空物流需要に対し、大型貨物機による供給を拡大する」方針が明らかになりました。【画像】驚愕のデザイン！ これが「JAL主力機の貨物機型」全貌ですJALでは2026年現在、中型に分類される「ボーイング767貨物機」を5機保有しており、成田を拠点にアジア方面へこれらを運航し