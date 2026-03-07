“歩ける車椅子タレント”の塚本明里さんは3月5日、自身のInstagramを更新。かわいらしい娘とのツーショットを公開しました。【写真】塚本明里の上に寝る娘「明里さんのファンになってよかった」塚本さんは「ホント、病気になってから幸せなことが 圧倒的に増えたというか …幸せに “気付けるよう”になったというのが正しいのかもしれない」とつづり、1枚の写真を投稿。あおむけになっている塚本さんの胸の上で、娘がぐっすり