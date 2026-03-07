◇第6回WBC1次ラウンドB組メキシコ8―2イギリス（2026年3月6日ヒューストン）前回大会4強のメキシコが終盤にイギリスを突き放し、今大会初勝利を挙げた。試合の流れを変えたのは日本でもおなじみのランディ・アロザレーナ外野手（31）だった。ビッグプレーが飛び出したのは1―1の同点に追いつかれた6回だった。2死から5番手・ナテラが連続四球で一、二塁のピンチを招き、イギリス7番のジョンソンに左前打を浴びた。左