高市早苗首相はどんな人物なのか。国際政治学者の三浦瑠麗さんは「置かれた場所で頑張って宿題をやり遂げるというタイプの努力家だ。それゆえの弱点を感じる」という――。（第2回）※本稿は、『日本初の女性宰相 高市早苗研究』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社高市首相 - 写真＝共同通信社■高市首相の「磨き抜かれた武器」と「弱点」【編集部】高市政権の政策の話を聞いてきましたが、高市さんの総