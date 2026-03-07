なぜ労働を辛いと感じるのか。『資本主義と、生きていく。』（大和書房）を書いた品川皓亮さんは「近代にかけて労働に対してポジティブな意味が付与されてきた。しかし、いくら肯定的に捉えようとも労働が人類にとって辛く卑しいものであることに変わりはない」という――。（第1回）写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■なぜ労働は“素晴らしい”ことになったのか時代が近代に移り変わっていく