実家が「危険な空き家」と言われても、名義は兄のまま。兄は相続放棄もせず放置していて、近所迷惑や事故が心配……。この状況で気になるのが、「何か起きたら弟の自分も責任を取らされるのか？」という点です。 結論から言うと、兄が単独名義なら弟がいきなり責任を負うケースは多くありません。ただし、状況によっては例外もあります。本記事ではポイントを整理して、弟として取れる現実的な動き方を説明します。