日曜劇場「リブート」(TBS) 1月より放送中の日曜劇場「リブート」。鈴木亮平が主演で、1人2役を務めている同作は、毎話二転三転していく状況が考察を呼び、高い評価を得ている。タイトルの"リブート"はさまざまな意味を持つ言葉だが、同作で示唆しているのは"再起動"。妻を殺害した容疑をかけられたパティシエが、無実を証明して愛する家族のもとへ帰るために整形してリブートするところから、物語は始まる。 パティシエだっ