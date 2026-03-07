交際中の彼氏に「結婚」を意識させたければ、自分が妻としてふさわしい女性であることを印象付けるのが近道でしょう。世の男性は、人生のパートナーに対してどのような「条件」を思い描いているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「結婚相手の女性に望む『譲れない条件』」をご紹介します。【１】何があっても嘘をつかないこと「結婚は『契約』ですから、嘘をつかないことが大前