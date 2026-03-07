「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）「３番・左翼」でスタメン出場の阪神・中川勇斗外野手が、２安打１打点で期待に応えた。六回１死からは中前打で出塁すると、七回１死一、二塁では中前適時打を放ち、スタンドを沸かせた。それでも、「ちょっと仕留められるボールを仕留められなかったところもたくさんあったので、そこを練習で詰めていかないといけないかなと思います」と気を引き締めていた。デイ