アストロズの今井達也投手（27）が7日までに自身のインスタグラムを更新。人気パチスロ系YouTubeチャンネル実戦演者との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「#超！！！！！」とつづった。写真では人気パチスロ系YouTubeチャンネル実戦演者のワロスとの2ショットを投稿した。ネットでは「どういうつながり！？」「衝撃すぎる」「独り占めセコい！」などの声が上がった。