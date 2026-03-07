タレントのはるな愛（53）が7日までに自身のインスタグラムを更新。大物歌舞伎俳優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「#中村獅童さん同じ歳で#netflix映画#thisisiでは圧巻な存在感で刑事を演じていただきました」と歌舞伎俳優の中村獅童との2ショットを投稿した。最後に「久しぶりに会えて。懐かしい話し出来て嬉しかったぁ」と締めた。2月10日から全世界に配信されたNetflix映画「This is I」。この作品