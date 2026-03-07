【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝158円09銭と、1月下旬以来、約1カ月半ぶりに158円台を付けた。緊迫した中東情勢を受け、信用力が高いとされるドルを買って円を売る動きが優勢だった。午後5時現在は、前日比31銭円安ドル高の1ドル＝157円79〜89銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1613〜23ドル、183円22〜32銭。