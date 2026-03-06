「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手が決勝＆先制のグランドスラムを含む３安打５打点の大暴れ。試合前には異例のフリー打撃で、台湾代表の度肝を抜いたシーンがあった。大谷が試合前に屋外でフリー打撃を行うのは異例中の異例。ドジャースでも通常、試合前は室内で打撃の感覚を養って試合に臨むのが通例だ。しかしこの日