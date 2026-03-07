私（ノグチスミレ）は夫・カズヤの転勤に伴い、小3の息子・ケントを連れて引っ越しました。新しい住まいはいくつもの棟が並ぶ大規模な団地です。ある日私は、子ども会の会長から「次の役員をやってくれない？」と頼まれました。最近はイベントも削減されて以前ほど大変ではないそうです。しかし役員決めの場に行くと、私はまさかの「会長」に……！ただ経験豊富で頼りがいのあるフジイさんとの2人体制なので、なんとか頑張りたい