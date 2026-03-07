＜ヨハネスブルグオープン 2日目◇6日◇ホートンGC（南アフリカ）◇7279ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドに続き、第2ラウンドも順延となった。【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！日本勢は3人が出場。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は、初日に回れなかった8ホールを合わせて26ホールをプレー。第1ラウンドは「70」で終え72位タイとし、第2ラウンドでは6バーディ・3ボギーの「67」をマークした