＜プエルトリコオープン 2日目◇6日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞プエルトリコで行われる米国男子ツアーは第2ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見日本勢は2人が出場。21位タイで迎えた平田憲聖は、2バーディ・3ボギー・1トリプルボギーの「76」と大きく崩した。112位タイから出た金谷拓実は4バーディ・1ボギーの「69」とスコアを伸ばすも、カ