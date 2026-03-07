ミラノ・コルティナパラリンピックが開幕しました。ロシアとベラルーシの選手が国を代表する形で参加が認められ、ウクライナを含む7か国が開会式をボイコットするなど異例の事態となっています。日本時間のきょう未明、ミラノ・コルティナパラリンピックが開幕しました。IPC＝国際パラリンピック委員会は、ロシアの選手6人とベラルーシの選手4人について国を代表する形での出場を認め、国旗や国歌も使用できるようになりました。こ