俳優三田村邦彦（72）が6日夜、Xを更新。この日行われたWBCの日本対台湾戦の地上波放送をめぐり、思いをつづった。三田村は同日午後6時すぎ、「WBC地上波の放送がない！」と投稿。今回のWBCをめぐっては、日本国内では前回大会まではあった地上波の放送はなく、映像はNetflix（ネットフリックス）の独占配信となっている。三田村は侍ジャパンが台湾にコールド勝ちした後の同11時17分ごろにも更新し「WBCの放送権料はいくらなんでし